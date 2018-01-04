حزب الدعوة:حوارنا مع كردستان تحت “الشمس”

2018/01/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يناير 2018 - 10:54 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة عباس البياتي، الخميس، حقيقة اتفاقيات عقدت بـ “غرف مظلمة” بين بغداد وأربيل لحل الازمة بين الطرفين.وذكر البياتي، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح صحفي له اليوم، “نحن واقليم كردستان شعب واحد لا نحتاج الى أي وساطات دولية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، وهناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين”، مبيناً انه “خلال الايام المقبلة نتطلع ان تبدأ الحوارات بشكل رسمي بين بغداد واربيل ”.واوضح البياتي، أن “الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق سري بين بغداد وأربيل غير صحيحة وليس لها أي وجود، فنحن نتحاور تحت ظل الشمس، وليس في الغرف المظلمة، واي اتفاق يبرم سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي”.وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الـ 25 من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.ووجه العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تمكنت القوات الاتحادية من فرض الامن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى.

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