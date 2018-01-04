2018/01/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / هبوط مخزونات الخام الامريكي بنحو 5 ملايين برميل

04/01/2018 10:53:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

كشف معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكر معهد البترول في بيان له بحسب "رويترز"، اليوم الخميس، ان "مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من كانون الأول، لتصل إلى 427.8 مليون برميل، لافتا الى ان "توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 5.1 مليون برميل".

واوضح أن "مخزونات الخام تراجعت في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.1 مليون برميل"، مشيرا الى أن "مخزونات البنزين ارتفعت بواقع 1.8 مليون برميل، وتوقع محللون زيادة قدرها 2.2 مليون برميل".

وأظهرت بيانات معهد البترول أن "مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 4.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 477 ألف برميل"، مبينة ان "واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت 280 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا".

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / هبوط مخزونات الخام الامريكي بنحو 5 ملايين برميل) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / هبوط مخزونات الخام الامريكي بنحو 5 ملايين برميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).