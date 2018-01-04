2018/01/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة: كميات الشلب المسوقة من الفلاحين بلغت 85 ألف طن

بغداد/..كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، الخميس، ان الكميات المسوقة من محصول الشلب في المراكز التسويقية بلغت 85 الف طن.

وذكر مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي في بيان تلقته"عين العراق نيوز"إن "المراكز التسويقية في محافظات النجف والديوانية وبابل والمثنى لازالت مستمرة باستلام محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين وبوتيرة عالية حيث شهد الموسم التسويقي الحالي اقبال واسع من قبل المسوقين وارتفاع بمعدل كميات الشلب المسوقة قياسا بالعام الماضي".

واوضح ان "كميات الشلب المسوقة بلغت (٨٤،٨١٨) الف طن توزعت بين المحافظات الاربع والتي تواصل فيها محافظة النجف الاشرف تقدمها حسب المخطط البياني للكميات المسوقة لموقعها والتي بلغت (٥٨،٩٨١) الف طن".

وتابع "فيما احتلت محافظة الديوانية المرتبة الثانية بكمية مسوقة بلغت (٢٠،١٢٩) الف طن وجاءت بابل ثالثا بمجموع ما تم استلامه في مركز تسويق سايلو الشلب والتي بلغت (٥،١٥٧) طن واخيرا المثنى والتي سوقت (٥٥١) طن".

وأشار الى ان "الكميات المستلمة من شلب العنبر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم التسويقي الحالي حيث بلغت الكميات المستلمة (١٨،٢٢٥) الف طن فيما بلغت الكميات المستلمة من شلب الياسمين (٦٦،٣٧١) الف طن و بلغت بقية الاصناف (٢٢٢) طن".انتهى 1

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