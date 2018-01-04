2018/01/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يناير 2018 - 11:02 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية من التحالف الشيعي،الخميس،ان مفوضية الانتخابات اجازت لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي وعضوية القيادي فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي الاشتراك بقائمتين في الانتخابات فيما اشارت الى ان الاخير سيعلن عن لائحته قريباً.وذكرت المصادر من خلال اتصال هاتفي مع شبكة أخبار العراق اليوم، ان ” ازمة سياسية تفجرت عقب إعلان مسؤولين في حزب «الدعوة» عن تمثل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي”.واشارات الى انه كان لافتاً خلال الأيام الماضية، تقديم مفوضية الانتخابات لائحة بأسماء الأحزاب المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل، تخلو من حزب «الدعوة» أو تيار يمثل رئيس الحكومة الحالي الذي يتوقع له أن يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة.ولم يعلن العبادي إلى الآن نيته الترشح، لكن مصادر قريبة منه أكدت إعداده لائحة انتخابية جديدة وفقاً للمصادر، وأن ” الجدل في شأن كيفية ضمان إشراك العبادي في الانتخابات مستقلاً عن المالكي، كان يتردد في الأوساط السياسية، وأن توضيحات مفوضية الانتخابات تفسح في المجال أمام إعلان العبادي عن لائحة انتخابية جديدة”.واوضحت المصادر، ان العبادي يسعى إلى إجراء الانتخابات في 12 أيار (مايو) المقبل، لاستثمار الزخم الشعبي الذي حققه بعد إعلان تحرير العراق من تنظيم «داعش»، ومعالجة أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان.



لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، لمح في مؤتمر صحافي أمس الاربعاء، إلى إمكان تأجيل الانتخابات.وذكر إن «البرلمان لا يمكنه تثبيت الموعد الذي كشفته الحكومة».وشدد على «توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات»، كاشفاً عن توجيه دعوة إلى مفوضية الانتخابات لاجتماع اليوم لتحديد توقيت إجراء الانتخابات.



وكانت مفوضية الانتخابات كشفت إرسالها كتاباً إلى البرلمان العراقي، للإسراع في إقرار موعد الانتخابات العامة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر:العبادي والمالكي ضمن قائمتين منفصلتين في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر:العبادي والمالكي ضمن قائمتين منفصلتين في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).