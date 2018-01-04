تواصل المسيرات الحاشدة في مدن ايرانية تأييداً للحكومة وتنديداً بأعمال الشغب

2018/01/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد المشاركون في المسيرات على الوحدة الوطنية وضرورة اهتمام المسؤولين بمطالب الشعب معربين عن رفضهم واستنكارهم لأعمال التخريب التي يمارسها البعض من الانتهازيين في مختلف المدن الإيرانية.واطلق المشاركون شعارات الوفاء للثورة والجمهورية الإسلامية والسير على نهج الإمام وقائد الثورة والتنديد بمخططات الاستكبار وأذنابه من مثيري الشغب والفوضى.وكانت هنالك مسيرات مماثلة انطلقت في مدينة خرمشهر التابعة لمحافظة خوزستان.وردّد المتظاهرون الذين مثلوا شتى الشرائح المجتمعية في البلاد بمن فيهم طلبة الجامعات والتلامذة وأصحاب الحرف والمسؤولين والنساء وطلبة الحوزات العلمية وغيرهم من أبناء الشعب الإيراني.يذكر ان عددا من الخارجين عن القانون قاموا خلال الايام الاخيرة بممارسات تخريبية في عدد من المدن، ما اسفر عن تدمير الاموال العامة واحراق بعض المراكز، وادى الى ارتياح وبهجة المسؤولين في امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية الذين اعلنوا وبكل صلافة عن دعمهم لهذه التحركات الفوضوية.ف.م

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