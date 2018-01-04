2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير امريكي يحدد 3 عوامل وراء اخفاق صدام حسين بامتلاك النووي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: حددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3 عوامل رئيسية وراء نجاح كوريا الشمالية في تملك سلاحًا نوويًا ، رغم أنها ليس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير امريكي يحدد 3 عوامل وراء اخفاق صدام حسين بامتلاك النووي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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