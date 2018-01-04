تقرير امريكي يحدد 3 عوامل وراء اخفاق صدام حسين بامتلاك النووي

2018/01/04 | 11:05

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سومر نيوز: حددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3 عوامل رئيسية وراء نجاح كوريا الشمالية في تملك سلاحًا نوويًا ، رغم أنها ليس...

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