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تقرير امريكي يحدد 3 عوامل وراء اخفاق صدام حسين بامتلاك النووي
2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: حددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3 عوامل رئيسية وراء نجاح كوريا الشمالية في تملك سلاحًا نوويًا ، رغم أنها ليس...

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