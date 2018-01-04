وزارة الاعمار والاسكان تنجز اعمال الصيانة لجزء من طريق العبودة والشريفات بمحافظة كربلاء بمبلغ تجاوز 300 مليون دينار

2018/01/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة انجاز اعمال الصيانة لجزء من طريق العبودة والشريفات في ناحية الحر بمحافظة كربلاء المقدسة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة لوكالة نون الخبرية أن فرق الصيانة في مديرية طرق وجسور محافظة كربلاء المقدسة التابعة لمديرية الطرق والجسور العامة احدى تشكيلات الوزارة أنجزت اعمال الصيانة لجزء من طريق العبودة والشريفات بطول 3 كم وكلفة تجاوزت 300 مليون دينار , مبيناً أن الاعمال تضمنت قلع المناطق المتضررة من طبقة الاكساء القديم وتبليطها بطبقة من الحصى الخابط ومن ثم اكساء الطريق بالكامل بطبقة رابطة بسمك (5) سم.

يذكر ان مديرية الطرق والجسور العامة احدى تشكيلات الوزارة مستمرة في اعمالها الاشرافية على العديد من مشاريع الطرق والجسور في المحافظات كافة.

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