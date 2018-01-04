2018/01/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير مناطق غربي وجنوبي كركوك

4 يناير, 2018 | 11:00 ص - عدد القراءات: 6 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت قيادة العمليات المشتركة اليوم الخميس ، عن انطلاق عمليات واسعة في مناطق غربي كركوك وجنوبها لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي في محور الشمال “علي الحسيني” في تصريح تابعه “الموقف العراقي” إن قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي وبمساندة طيران الجيش شرعوا بعملية تطهير واسعة في مناطق غرب كركوك وجنوبها وصولا إلى شرق صلاح الدين .

واوضح “الحسيني” أن العملية انطلقت من محاور عدة وتستهدف خلايا داعش النائمة في قضاء الحويجة مرورا بجبال حمرين وصولا إلى منطقة الزرگة المتاخمة لقضاء آمرلي شرقي صلاح الدين .

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