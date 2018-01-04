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الصهاينة يشنون غارات جوية جنوب قطاع غزة
2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد…

اعلن مصدر محلي ،الخميس، أن الطائرات الحربية الصهيونية شنت أربع غارات شرق رفح جنوب قطاع غزة مستهدفة أراضي زراعية.

وذكرت وكالة سبوتنك في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ إن “الغارات استهدفت أراضي زراعية وإن بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية لم تنفجر، ووقعت أربع انفجارات جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس”.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدفت البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية .

وذكر بيان لجيش العدو الاسرائيلي إن ” الجيش سيستمر بأخد كافة الإجراءات لوقف المحاولات التي تتم من تحت الأرض وفوقها لضرب البلاد ومهاجمتها “.انتهى/25ض

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