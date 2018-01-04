2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت خلية الاعلام الحربي، اليوم الخميس، إنطلاق عمليات كركوك بواجب تفتيش للبحث عن مطلوبين وف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كركوك
كشفت خلية الاعلام الحربي، اليوم الخميس، إنطلاق عمليات كركوك بواجب تفتيش للبحث عن مطلوبين وف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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