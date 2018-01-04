الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام
2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك 

كشفت خلية الاعلام الحربي، اليوم الخميس، إنطلاق عمليات كركوك بواجب تفتيش للبحث عن مطلوبين وف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السليمانية.. مصرع 200 شخص واصابة 3 آلاف جراء الحوادث المرورية
⋙ الجبوري:بقاء القوات الأمريكية في العراق اختصاص حكومي
⋙ بالصورة: ممثلة عالمية تتحول إلى رجل؟!
⋙ العراق يبحث مع اذربيجان فرص الاستثمار والشراكة
⋙ مطار السليمانية يؤشر انخفاضا "كبيرا" في اعداد المسافرين ويدعو بغداد لانهاء الحظر الدولي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو|الحزب الاشتراكي المصري يقيم ندوة بعنوان القدس التاريخ والحاضر
⋙ بالفيديو...أغرب طريقة لسرقة امرأة وسط الطريق
⋙ بالصورة: ممثلة عالمية تتحول إلى رجل؟!
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة