الاعلام الحربي تعلن الشروع بعملية تفتيش في الحويجة و 3 مناطق تابعة لها لفرض الامن والنظام

2018/01/04 | 11:05

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بغداد اليوم- كركوك

كشفت خلية الاعلام الحربي، اليوم الخميس، إنطلاق عمليات كركوك بواجب تفتيش للبحث عن مطلوبين وف...





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