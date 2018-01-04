الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


مليون مشاهدة لأغنية
2018/01/04 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نسبة مشاهدات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون مشاهدة لأغنية "ياحظي" بعد ساعات من عرضها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون مشاهدة لأغنية "ياحظي" بعد ساعات من عرضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السليمانية.. مصرع 200 شخص واصابة 3 آلاف جراء الحوادث المرورية
⋙ الجبوري:بقاء القوات الأمريكية في العراق اختصاص حكومي
⋙ بالصورة: ممثلة عالمية تتحول إلى رجل؟!
⋙ العراق يبحث مع اذربيجان فرص الاستثمار والشراكة
⋙ مطار السليمانية يؤشر انخفاضا "كبيرا" في اعداد المسافرين ويدعو بغداد لانهاء الحظر الدولي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو|الحزب الاشتراكي المصري يقيم ندوة بعنوان القدس التاريخ والحاضر
⋙ بالفيديو...أغرب طريقة لسرقة امرأة وسط الطريق
⋙ بالصورة: ممثلة عالمية تتحول إلى رجل؟!
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة