طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة

2018/01/04 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدةمتابعة / سكاي برس:

تقدمت إيران، بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق بالمظاهرات المتواصلة في البلاد.

جاء ذلك في خطاب أرسله المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، قال فيه: إن "الحكومة الأمريكية زادت من تدخلاتها السافرة في شؤون إيران بذريعة تقديم الدعم للمظاهرات".

واوضح: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، شجعا الإيرانيين على القيام بأعمال تخريبية، من خلال نشر الكثير من التغريدات المثيرة للسخرية".

واتهم خوشرو "الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء: "نحترم الشعب الإيراني في محاولته لإبعاد حكومته الفاسدة، ستشهدون دعماً كبيراً من قِبلنا في الوقت المناسب".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت في وقت لاحق إلى احتجاجات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، بينها العاصمة طهران، مخلفةً 24 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، في حين أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.

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