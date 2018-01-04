الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


العدل تعلن الإفراج عن 658 نزيلاً خلال الشهر الماضي بينهم مشمولون بالعفو العام
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العدل تعلن الإفراج عن 658 نزيلاً خلال الشهر الماضي بينهم مشمولون بالعفو العام

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