المواطن النيابية تشدد على اجراء الانتخابات وفق التوقيتات الدستورية

2018/01/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:شددت كتلة المواطن النيابية، اليوم الخميس، على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ووفق التوقيتات الدستورية.وذكرت الكتلة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اعضاءها عقدوا اجتماعا دوريا، اليوم، برئاسة رئيس الكتلة النائب حامد الخضري وبحضور اعضاء الكتلة"، مبينة ان "خلال الاجتماع ناقش فيها الحاضرون اهم المستجدات السياسية".

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واضافت ان "الاجتماع اكد على ضرورة ان تكون هنالك حوارات جادة ما بين الكتل السياسية من اجل تمرير القوانين المتاخرة، ولاسيما قانوني الموازنة والانتخابات خصوصا وان مجلس النواب في اخر فصل من السنة التشريعية الأخيرة من دورته الحالية".واشار البيان الى ان "الحاضرين جميعهم اتفقفوا على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ووفق التوقيتات الدستورية".

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