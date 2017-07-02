الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


أ ف ب: موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين في هجوم بالهاون في سوريا
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أ ف ب: موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين في هجوم بالهاون في سوريا

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