2018/01/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ ف ب: موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين في هجوم بالهاون في سوريا

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