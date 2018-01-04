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مصرف الرافدين يوجه فروعه بإصدار بطاقة الماستر كارد للصحفيين
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل إجراءات منح بطاقة الماستر كارد الدولية للصحفيين.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف :" انه تم توجيه فروع المصرف بإصدار بطاقة الماستر كارد الدولية للصحفيين.واشار الى أن بإمكان الصحفيين الذهاب لأي فرع وجلب المستمسكات الشخصية لاصدار البطاقة لهم وبفترة وجيزة.

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