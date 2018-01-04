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تسريبات من داخل اجتماع مفوضية كوردستان .. أعضاؤها يحددون موعد الانتخابات
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ تعقد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان يوم الخميس اجتماعا بشأن تحديد جدول بما يخص جدول الانتخابات المقبلة وموعد اجرئها.

وذكر مراسل شفق نيوز، ان أعضاء مجلس المفوضية قد دخلوا الاجتماع وسيناقشون مسألة اجراء مراجعة وتنظيف لسجل الناخبين، وتحديد يوم 13 من الشهر الجاري للبدء بتسجيل الكيانات والكتل التي ستشارك في العملية الانتخابية.

واوضح ان أعضاء المجلس سيناقشون موعد اجراء الانتخابات، مردفا بالقول انه بحسب تسريبات فان المفوضية ترغب اجرائها يوم 14/4/2018.

وتابع المراسل ان مفوضية الانتخابات ستجتمع الأسبوع المقبل مع حكومة وبرلمان الإقليم لطرح ما ستتوصل اليه من نتائج في اجتماع اليوم.

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