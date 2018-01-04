تحالف القوى العراقية يرفض تصريح

2018/01/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب تحالف القوى العراقية ، اليوم الخميس ، عن رفضه لتصريحات النائب رياض غالي عضو لجنة التربية النيابية والتي هاجم فيها احد أعضاء التحالف وعدها تدخلاً سافراً في شؤونه...

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