الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


تحالف القوى العراقية يرفض تصريح
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعرب تحالف القوى العراقية ، اليوم الخميس ، عن رفضه لتصريحات النائب رياض غالي عضو لجنة التربية النيابية والتي هاجم فيها احد أعضاء التحالف وعدها تدخلاً سافراً في شؤونه...

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