2018/01/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… تعثرت صفقة انتقال لاعب المنتخب الوطني، حسين علي، الى احد الاندية الاماراتية بسب التحاقه بالمنتخب الاولمبي للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 في الصين.وذكر وكيل اعمال اللاعب، نجم عبد الله في تصريحات صحافية ، تابعتها ، /البغدادية نيوز/ ، إن “حسين علي تلقى عرضاً رسمياً من نادي شباب اهلي دبي الاماراتي للانضمام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين علي يضحي بعرض اماراتي من اجل عيون الاولمبي وكالة البغدادية نيوز.

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