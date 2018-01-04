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التجديد لويلشير يسير بخطى ثابتة
2018/01/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية على أن التجديد لويلشير يسير بشكل جيد وبخطى ثابتة مع إدارة الآرسنال خلال الفترة الحالية حيث يتفق الطرفان على غالبية النقاط .

هذا وقد كانت الأخبار تتوارد حول رحيل النجم الإنجليزي خلال النصف الأول من الشهر الماضي قبل أن تتغير الصورة بتأكيد فينجر حاجته للاعب مما جعل إدارة الآرسنال تبدأ مفاوضاتها بالتجديد معه ، وهو مارحب به ويلشير في ظل رغبته في البقاء رفقة المدفعجية .

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