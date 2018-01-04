الميركاتو السعودي - أهلي جدة يفاوض عبد الله السعيد ولاعب النصر يقترب من الرحيل

2018/01/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهلي جدة يفاوض عبدالله السعيد تواصل نادي أهلي جدة السعودي مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي المصري، للحصول على خدماته في يناير المقبل.

ووفقًا لمصادر صحفية، فلم يصل للقلعة الحمراء أي عرض رسمي حتى الآن.

جيبور يقترب من العودة للمغرب

يقترب ويليام جيبور، لاعب النصر السعودي، من العودة إلى الوداد البيضاوي المغرب خلال سوق الانتقالات الجارية.

الهلال يستهدف مهاجم المنتخب الرومانييرغب نادي الهلال في التعاقد مع نيكولاي ستانسيو مهاجم فريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة رامون دياز المدير الفني للزعيم في دعم صفوفه بمهاجم قوي، بعدما رفض الإبقاء على الأوروجوياني ماتياس بريتوس، وعدم قناعته بالمردود الفني الذي يقدمه الفنزويلي جيلمين ريفاس.

بوناتيني مطلوب في الدوري اليونانيدخل نادي أولمبياكوس اليوناني في مفاوضات رسمية مع الهلال للتعاقد مع المحترف البرازيلي ليو بوناتيني والمعار لصفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي متصدر دوري الدرجة الأولى “التشامبيون تشيب”.

مؤيد اللافي يقترب من الشبابإتفقت إدارة نادي الشباب بقيادة احمد العقيل مع اللاعب الليبي مؤيد اللافي من اجل تمثيل الفريق الاول لكرة القدم بداية من فترة الانتقالات الشتوية ليكون الانتداب الاول في النادي العاصمي الأبيض وليعوض البرازيلي بيلوسو الذي سيتم الاستغناء عنه خلال الآيام القليلة المقبلة.

الاتفاق يضم أحمد عبدالستارنجح نادي الاتفاق في التعاقد مع الأردني أحمد عبدالستار لحماية عارين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن ينضم عبدالستار لصفوف الاتفاق بعقد لمدة موسم و نصف الموسم.و اجتاز حارس مرمى الجزيرة الأردني الفحوصات الطبية التي أجراها لدي مستشفيات المانع الراعي الطبي للنادي.

عماد متعب إلى التعاونتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع نادي التعاون السعودي على إعارة مهاجم الفريق عماد متعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر انضمام عماد متعب مهاجم الأهلي إلى نادي التعاون السعودي بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

فيفتا مطلوب في دينامو كييف الأوكرانياقترب اليوناني فيتفا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صحف أوكرانية كشفت أن نادي دينامو كييف يرغب في التوقيع مع صانع ألعاب أهلي جدة السعودي، فيتفا خلال شهر يناير الجاري.

الاتفاق يستهدف التعاقد مع أحمد الشيخأرسل نادي الاتفاق السعودي عرضاً رسمياً إلى إدارة الأهلي لطلب استعارة اللاعب أحمد الشيخ جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير أن الاتفاق السعودي طلب ضم أحمد الشيخ من القلعة الحمراء لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة.

ويحاول مسؤولو الاتفاق التوصل لاتفاق مادي مع الأهلي خلال الأيام القادمة من أجل سرعة ضم الشيخ خلال الشتاء الجاري.

الاتحاد الأقرب للتعاقد مع النمر وعيسىاقترب نادي اتحاد جدة من التوقيع مع نجمي المنتخب السعودي علي النمر وجابر عيسى بعد تألقهما مع الأخضر في خليجي23 بالكويت.

وبات نادي اتحاد جدة قريبا من الحصول على توقيع الثنائي علي النمر وجابر عيسى، خاصة أنهما يشجعان العميد الاتحادي وهو ما سهل مهمة التفاوض لضمهما.

تعثر مفاوضات ليون المكسيكي مع محترف الهلالتعثرت مفاوضات نادي ليون المكسيكي مع المحترف الأوروجواياني ماتياس بريتوس مهاجم فريق الهلال، حيث كان يسعى الفريق المكسيكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج ماتياس بريتوس من حسابات إدارة نادي الهلال، بعد المستوى المتدني الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر من الصفقات الفاشلة التي أبرمها مسيري النادي العاصمي خلال الفترة الأخيرة، لكن اللاعب جاء بإصرار من الأرجنتيني رامون دياز.

وكيل محمد عبدالشافي يكشف حقيقة رحيلة عن الفريقنفى أحمد يحيي وكيل أعمال محمد عبدالشافي “شيفو” ظهير أيسر فريق الأهلي، قيام إدارة النادي الجداوي، بإبلاغه بالاستغناء عن اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

وذكر يحيي في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، بأن شيفو مستمر مع الراقي حتى الآن، كما أن مسئولي الأهلي لم يطلبوا تسويقه كما أشيع.

واوضح، بأن بالفعل يبحث عن عروضًا في السعودية أو خارجها لموكله، لكن إدارة النادي لم تطلب الاستغناء عنه.

ياسر المسيليم مطلوب في الدوري الإماراتيتلقت ادارة النادي الاهلي عرضاً رسمياً من نظيرتها في الوصل الاماراتي تطلب فيه خدمات الحارس الدولي ياسر المسيليم الذي لم يشارك هذا الموسم مع الكتيبة الخضراء، وكانت المفاوضات قد بدأت في وقت سابق ولكنها اتسمت بالشفافية وانتظرت ادارة الوصل حتى بدأ الانتقالات الشتوية لتقديم عرضها الرسمي

الأندية السعودية تدخل صراع التعاقد مع أحمد الصالحدخلت الأندية السعودية على خط المفاوضات مع المدافع السوري أحمد الصالح لاعب نادي هينان جيانى الصينى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم ناديي أهلي جدة والنصر على ضم اللاعب السوري أحمد الصالح مدافع هيبان الصيني خلال يناير المقبل.

الشباب يقترب من التعاقد مع نجم أهلي طرابلسأكدت العديد من المصادر الصحفية إبرام نادي الشباب التعاقد مع التونسي مؤيد اللافي، جناح أيمن أهلي طرابلس الليبي، والبالغ من العمر 21 عاما.

وشارك اللاعب الشاب مع الأهلي الموسم الجاري في 15 مباراة، سجل خلالم 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.

التعاون يصارع أحد على ضم متعبانضم نادي التعاون إلى أحد في فتح مفاوضات مع عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري.

وأعلن نادر شوقي، وكيل اللاعب، أنه سينتظر وصول عرضين رسميين من الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم وجهته المقبلة.

حسين عبدالغني يرفض العودةرفض اللاعب الدولي السابق حسين عبدالغني فكرة العودة للنصر و أغلق الطريق في وجه الادارة النصراوية التي خطبت وده ليعود لتمثيل الفريق في فترة الانتقالات الشتوية

وكشفت مصادر بحسب " عكاظ "عن طرح إدارة النصر فكرة عودة القائد السابق لصفوف فريقه بعد اتجاهها للاستغناء عن الظهير الأيسر المغربي سعد لكرو الذي يقدم مردوداً ضعيفاً مع الفريق

جيبور يرغب في الرحيلكشفت مصادر صحفية عن مطالبة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النصر الليبيري ويليام جيبور لوكيل أعماله بضرورة التواجد في الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة وعقد اجتماعاً مع إدارة الكرة لمنحه اجازة بعد مباراة الفريق أمام الاهلي الجمعة المقبل في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين

ويرغب جيبور بحسب " الرياض " في المغادرة الى الولايات المتحدة لقضاء بعض الوقت مع عائلته، وتشير المصادر إلى توجه الإدارة الصفراء بمنحه اجازة لعشرة ايام.

رئيس أهلي جدة يلمح لاقتراب رحيل عبد الشافي اقترب محمد عبد الشافي، ظهير أيسر أهلي جدة، من الرحيل في انتقالات يناير المقبلة، خاصة بعد تصريحات الأمير تركي الفيصل، رئيس النادي، أن لاعبي مركز الظهير في السعودية أفضل منه.

الأهلي يبحث عن مهاجم قوي ويبدأ مفاوضاته مع ثنائي الفيصلي والترجييبحث مسئولو الأهلي عن التعاقد مع مهاجم قوي لمرافقة مهند عسيري بعد إصابة السوري عمر السومة، نجم الفريق، الذي أجرى جراحة في الكاحل بألمانيا، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

وبدأ مسئولو الأهلي مفاوضاتهم في سرية تامة مع نظرائهم في الفيصلي السعودي للتعاقد مع سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق.

فيما رحب فرجاني ساسي، لاعب وسط الترجي التونسي، بالانضمام إلى الأهلي، وبالفعل بدأ مسئولو النادي مفاوضاتهم عن طريق أحد الوسطاء الأوروبيين.

كهربا يقترب من الرحيل عن الاتحاداقترب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب اتحاد جدة، من فسخ عقده مع العميد في يناير المقبل، بعد تراجع أدائه خلال الموسم الجاري، وطلب التشيلي سييرا، المدير الفني، من إدارة النادي رحيله.

الهلال يبدأ مفاوضاته مع لاعب الترجيفتح مسئولو نادي الهلال باب المفاوضات مع فخر الدين بن يوسف، جناح أيمن الترجي التونسي، بعد إبداء الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني، رغبته في رحيل الأوروجوياني ماتياس والتعادق مع بديل آخر.

حسام غالي باقي في النصركشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب حسام غالي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حقيقة رحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الي رغبة الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس في الإستغناء عن غالي في يناير المقبل.

و قال شوقي في تصريحاته :" حسام غالي لن يُغادر النصر بالفترة الشتوية ومُستمر حتى نهاية عقده مع النصر ".

الاتفاق يسعى للتعاقد مع الحارس الجزئري زماموشدخلت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية في مفاوضات جادة مع اللاعب محمد زماموش حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة الجزائري وذلك من أجل انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وأكدت المصادر بحسب " المدينة " أن ادارة الاتفاق ترغب في تدعيم حراسة المرمى بزماموش الذي أبدى رغبة في خوض تجربة الاحتراف خارج الجزائر خاصة بعد فشل فريقه في الحصول على بطولة الأندية الأفريقية

ماتياس يرفض الرحيل عن الهلال بالتراضيوجه اللاعب الأوروجواياني ماتياس بريتوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدمة لإدارة الزعيم بشأن رحيله عن الفريق خلال انتقالات الشتاء.

ورفض الأوروجواياني ماتياس بريتوس توقيع مخالصة مالية وفسخ تعاقده مع نادي الهلال بالتراضي بين الطرفين.

العين يرفض التنازل عن عموري للهلالقرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد صرف النظر عن ضم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن نجم العين.

وأغلق مسئولو الهلال باب المفاوضات مع إدارة نادي العين الإماراتي من أجل ضم لاعب خط وسطه عمر عبد الرحمن.

وجاء صرف الهلال النظر عن ضم عموري بعد رفض إدارة الزعيم الإماراتي التفريط في اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

النصر يستهدف مهاجم أجنبياعتمدت إدارة النادي الأهلي خطتها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستنطلق في الرابع من شهر يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الميلادي نفسه.



وأشارت تقارير إلى أن الإدارة الأهلاوية لن تتحرك في السوق الشتوية حتى تضمن إنعاش الخزانة الخضراء بموارد مالية، تسهل من عملية إضافة عناصر جديدة للفرقة الخضراء.

وبدأ الأهلاويون فعليًّا في تسويق عقد المحترف اليوناني ايوانيس فيتفازيدس الممتد مع النادي حتى صيف 2019م.



وترغب الإدارة في بيع عقده لأي من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته بدلاً من الخطة السابقة التي كانت تهدف إلى إعارته.



ويأتي التغيُّر في التوجه الأهلاوي رغبة في توفير مبلغ مالي مناسب للتعاقد مع لاعب بديل.

الأورجوياني جوناثان الفيس على طاولة النصركشفت مصادر إعلامية عن وضع مدرب النصر جوستافو كوينتروس، مهاجما من أمريكا الجنوبية على طاولة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بديلا لجيبور، مؤكدا أنه يثق في إمكاناته فضلا عن الحلول الفنية التي يمتلكها، بيد أن اللاعب رفض فكرة التعاقد مع الأصفر لفترة قصيرة ما سيدفع بالإدارة لإبرام عقد لا يقل عن العام ونصف العام.

فيما كشفت المصادر أن اللاعب الأورجوياني جوناثان الفيس يعد أحد أبرز خيارات النصر في الفترة الشتوية وذكر متابعون أرقام واحصائيات اللاعب مع فريقه برشلونة جواياكويل الاكوادوري

النصر يستهدف مهاجم أجنبيتنوي إدارة نادي النصر إتمام صفقة مع لاعب أجنبي في خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بديلا للاعب الليبيري جيبور الذي لم يقدم أي إضافة فنية للفريق، كما أنه لم يثبت نفسه في التشكيلة الرئيسة في غالبية المواجهات.

الهلال يتحرك لضم بديل البرازيلي كارلوس إدواردوتسعى إدارة نادي الهلال إلى تأمين تواجد المحترف الجديد للفريق قبيل بدء الفترة الشتوية المقبلة، بحيث يبدأ المشاركة مع الفريق الأزرق فور بداية الفترة التي ستكون في الرابع من يناير المقبل 2018، حيث يرغب مسيرو النادي بتواجد اللاعب للسعي في تغطية غياب البرازيلي

الشباب يقترب من ضم مؤيد اللافيكشفت مصادر صحفية أن إدارة الشباب أتمت اتفاقها مع لاعب الوسط في فريق أهلي طرابلس الليبي مؤيد اللافي الذي يجيد اللعب في العديد من مراكز الوسط، ويمتاز بمهارات فنية مميزة،

وفي حال التوقيع النهائي بحسب " الرياض " سيكون اللافي أول الصفقات الشبابية في فترة الانتقالات الشتوية مطلع شهر يناير المقبل، بدلاً من المهاجم البرازيلي جوناتاس بيلوسو، وتشير المصادر أن ثاني الراحلين عن الفريق سيكون لاعب الوسط العراقي سعد عبدالأمير.

النصر متمسك بالتعاقد مع بيلياتأكد بيتر نودلفو اللاعب السابق لفريق صن داونز الجنوب أفريقي و المدير الرياضي الحالي لنفس الفريق أن لاعب الفريق خاما بيليات الذي تؤكد التقارير أن النصر يسعى للحصول على توقيعه يمكنه التألق في الملاعب الأوروبية رغم أن عمره بلغ 27 عاماً

و قال نودلفو أن بيليات لم يوقع عقداً جديداً مع صن داونز مؤكداً أن اللاعب لا يزال بمقدوره الاحتراف في احدى البطولات المنافسة في أوروبا والتألق حتى في عمر الـ27 و هو ما سيجعله محط أنظار و يصنع منه لاعب عالمي و تابع أن بيليات بمجرد أن يستخدم عقله في كرة القدم لا يمكن السيطرة عليه ولا لمسه

إدارة الاتحاد تسعى لتجديد عقد فيلانويفا بدأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة حمد الصنيع التحرك من أجل الحفاظ على اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب الفريق وتجديد عقده

وفتح مسئولو اتحاد جدة باب المفاوضات مع لاعب خط الوسط التشيلي كارلوس فيلانويفا من أجل تجديد عقده مع العميد بشكل رسمي

وقدمت الإدارة الاتحادية عرضا للاعب التشيلي من أجل التوقيع على عقد جديد يمتد لموسمين مقبلين للاستمرار في صفوف النمور

وتسعى مسئولو النمور للتوصل لاتفاق نهائي مع فيلانويفا وإقناعه بالاستمرار في قلعة العميد لعدة مواسم مقبلة، في ظل تألقه الكبير بقميص الاتحاد

إدارة الاتحاد تسعى لتمديد عقد فهد المولديصل لاعب الاتحاد فهد المولد نهاية الأسبوع الحالي إلى جدة بعد أن ينهي معسكره المقام حاليًا في مانشستر؛ وذلك لتجهيزه من الناحية اللياقية بشكل أكبر من أجل المباريات المقبلة من الموسم الحالي، الذي ينتظره فيه مع المنتخب الوطني والاتحاد العديد من المباريات المهمة.



ومن المتوقع أن يشارك المولد مع الفريق في لقاء الفيحاء الأحد المقبل ضمن مباريات الدوري، الذي سيقام على ملعب الجوهرة.

هذا، وستجتمع إدارة الاتحاد مع فهد المولد بشأن تجديد عقده الاحترافي مع النادي بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة خلال الأيام المقبلة.

عموري يوافق على الإنضمام إلى الهلالأكد عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب العين الإماراتي، أن قرار انتقاله لصفوف الهلال السعودي في يناير بيد الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وذكر عموري في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "ليس لدي أي معلومة عن مفاوضات الهلال والعين لوجودي في معسكر المنتخب الإماراتي حاليا".

واوضح: "القرار الأول والأخير بيد الشيخ هزاع، لو وافق على انتقالي سأكون لاعبا هلاليا في الفترة الشتوية".

إدارة الاتحاد تقترب من تجديد عقد عساف القرنيكشفت مصادر صحفية عن اتفاق ادارة الاتحاد مع الحارس عساف القرني على تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة اللاعب على هذا الأمر من حيث المبدأ

وأكدت المصادر بحسب " عكاظ "أن الأمر سيتم حسمه رسمياً خلال أيام بعد انهاء الاتفاق على بنود العقد الجديد بين الطرفين حيث ستعقد الادارة اجتماعاً مع اللاعب لمعرفة شروطه

الهلال يستهدف التعاقد مع لاعب رومانيأشارت أحدى التقارير الصحفية الرومانية إلى وجود اهتمام هلالي بالتعاقد مع اللاعب نيكولاي ستانسيو لاعب نادي أندرلخت البلجيكي والمنتخب الروماني الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت التقارير الرومانية أن الهلال سيكون مضطرا للدخول في صراع مع نادي بشكتاش التركي، على ضم نجم فريق أندرلخت.

الهلال يدرس عقد صفقة تاريخية بضم عموريوجه نادي الهلال السعودي أنظاره نحو التوقيع مع الساحر الإماراتي عمر عبد الرحمن نجم نادي العين خلال فترة الانتقالات الشتوية. وبدأت إدارة الهلال في التحرك من أجل حسم صفقة التوقيع مع صانع ألعاب العين الإماراتي عمر عبد الرحمن خلال شهر يناير المقبل.ويسعى الزعيم الهلالي لخطف اللاعب الأفضل في أسيا العام الماضي، خاصة بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع العين.

لاعب النصر يُهدد بالرحيلهدد المهاجم البرازيلي ليوناردو بيريرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بفسخ عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة. وطالب وكيل أعمال ليوناردو بيريرا مهاجم النصر إدارة العالمي بتسليم اللاعب مستحقاته المتأخرة عن الفترة الماضية.

الأهلي عينه على مدافع الشبابكشفت تقارير صحفية عن عدم وجود نية لدى الادارة الأهلاوية في التعاقد مع المدافع الجزائري لفريق الشباب جمال الدين بلعمري برغم مطالبات الجماهير بالتعاقد معه

و كانت الفترة الماضية قد شهدت بحسب " الرياض " مطالبات جماهير الأهلي بضرورة التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع الذي بات يرتكب أخطاء مؤثرة و ظهر ذلك بوضوح في مباراة الهلال

هل يرحل كارلوس إدواردو عن الهلال أكد فهد المفرج مدير جهاز الكرة بنادي الهلال أن البرايزلي كارلوس إدواردو المصاب بقطع في الرباط الصليبي فالهلال يملك عقده، لديه من غير هذا الموسم موسمان قادمان أيضا، من المستحيل التحدث عن الاستغناء عن لاعب بقيمة إدواردو، قد يعود قبل نهاية الموسم، لكن شيء محتمل، اللاعب يواصل برنامجه بعد العملية الجراحية، ومتى ما كانت الحاجة إلى البديل خلال فترة التسجيل الثانية "الشتوية" فسيكون هناك تشاور بين الجهاز الفني والإدارة التي لن تقصر مع الفريق في أي لاعب

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