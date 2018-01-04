هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس  ريختر تضرب جنوب شرق ايران

2018/01/04 | 11:15

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المعلومة/ بغداد…

ضربت فجر ،الخميس، هزة ارضية بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر مرة اخرى ضواحي مدينة كوهبنان في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

ونقلت وكالة ارنا في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله إن” الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.42 والطول الشرقي 56.25 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض”.

وكانت هزة ارضية بقوة 5.2 ريختر قد ضربت كوهبنان قبل اسبوعين وادت الى الاضرار بنحو 85 بالمائة من مباني المدينة وهي 30 وحدة تجارية و 1500 وحدة سكنية.

يذكر أن اكثر من 3 آلاف هزة ارضية وقعت في محافظة كرمان خلال الاعوام الستة الاخيرة، من ضمنها 1770 هزة بقوة 1 الى 3 ريختر.



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