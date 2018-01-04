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#مصطفى راشد - الطلاق بالخلع حق شرعى للمرأة
2018/01/04 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مصطفى_راشد -------------------------------------------------- ورد لنا سؤال عبر موقعنا على النت من السيدة - ماجدة منصور من استراليا تقول فية هل الطلاق بالخلع بإرادة منفردة من المرأة مباح شرعاً وكيف يتم ذلك ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول :- بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح ......

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