العراق يبحث مع اذربيجان فرص الاستثمار والشراكة

2018/01/04 | 11:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الخميس، سفير أذربيجان لدى العراق رامز غفاروف في بغداد.





وذكر العلاق في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، خلال لقاءه السفير الاذربيجاني، في بغداد، ان "فرص الاستثمار في العراق كبيرة لتمتعه بالموارد البشرية والطبيعية، لافتا الى ان "العراق يتطلع الى مساهمة الشركات الأذربيجانية الفعالة في مجال الاستثمار مستقبلا، موجها دعوته الى كبرى الشركات الأذربيجانية لحضور مؤتمر الكويت للأعمار المزمع عقده في شهر شباط القادم، مؤكدا ان "العراق سيقدم حزمة كبيرة من التسهيلات للاستثمار في البلاد".





ومن جانبه اكد سفير اذربيجان رامز غفاروف بحسب البيان "رغبة بلاده الاستثمار في العراق في مرحلة اعادة الاعمار وتقوية العلاقات في مجالات (الزراعة، السياحة، الصناعة، التعليم)، بعد ما اكده رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يكون هذا العام لاعادة الاعمار والاستثمار في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي".

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