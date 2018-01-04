الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في العاصمة الأفغانية
2018/01/04 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول مساء اليوم الخميس الى مقتل واصابة 35 شخصا.ونقلت المواقع الإخبارية عن شهود عيان ومصادر مطلعة إن " 15 شخص لقي مصرعه، من بينهم رجال أمن، في التفجير الانتحاري بأحد المساجد مساء اليوم".بينما أكد شهود آخرون بإحدى مستشفيات الطوارئ في كابول أن "ما يقرب من 20 شخصا أصيبوا في التفجير ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".انتهى

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