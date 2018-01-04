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واع / الاعلام الحربي : اكمال تفتيش 30 قرية من مناطق كركوك
2018/01/04 | 22:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الاعلام الحربي : اكمال تفتيش 30 قرية من مناطق كركوك

واع / بغداد / م .إ

اعلنت خلية الاعلام الحربي، الخميس، ان عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية في مناطق عدة.

وذكر بيان للخلية تلقته ﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية بحسب المهام الموزعة على قطاعاتها العسكرية، لواء المشاة الآلي 37 قام بتفتيش خمس قرى هي (الرفيعيات - القرب- سيد حسون - سعيد أفندي - الصخول)".

واضافت الخلية، أن "لواء المشاة 21 قام بتفتيش عشر قرى هي (بارة بيك - علي اغا- منصور اغا - تل حمة - البو نجم - تل البصل - الزاجي - تامور- البو شهاب)".

وتابعت الخلية، أن "اللواء المدرع 35 قام بتفتيش سبع قرى هي (علي السلطان- حسن صبيح - سبتي حميد - العساكرة- الحامضية - فالح شلغم - الاصفر)".

واوضحت الخلية، أن "اللواء المدرع 34 قام بتفتيش ثماني قرى هي (الحوايج - الوردية - الشجرة - غريب السفلى - غريب الوسطى - سكينة - مجموعة التلول - الطارمية)"، مشيرة الى ان "عمليات التفتيش مازالت مستمرة في المناطق المحددة ضمن الخطة الأمنية".

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