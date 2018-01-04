2018/01/04 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الحربي يعلن اكمال تفتيش 30 قرية في مناطق عدة بكركوك

4 يناير, 2018 | 9:51 م - عدد القراءات: 30 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلنت خلية الاعلام الحربي اليوم الخميس، ان عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية في مناطق عدة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية بحسب المهام الموزعة على قطاعاتها العسكرية، لواء المشاة الآلي 37 قام بتفتيش خمس قرى هي (الرفيعيات – القرب- سيد حسون – سعيد أفندي – الصخول).

واضافت الخلية، أن لواء المشاة 21 قام بتفتيش عشر قرى هي (بارة بيك – علي اغا- منصور اغا – تل حمة – البو نجم – تل البصل – الزاجي – تامور- البو شهاب).

وتابعت الخلية، أن اللواء المدرع 35 قام بتفتيش سبع قرى هي (علي السلطان- حسن صبيح – سبتي حميد – العساكرة- الحامضية – فالح شلغم – الاصفر).

واوضحت الخلية، أن اللواء المدرع 34 قام بتفتيش ثماني قرى هي (الحوايج – الوردية – الشجرة – غريب السفلى – غريب الوسطى – سكينة – مجموعة التلول – الطارمية)، مشيرة الى ان عمليات التفتيش مازالت مستمرة في المناطق المحددة ضمن الخطة الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الحربي يعلن اكمال تفتيش 30 قرية في مناطق عدة بكركوك) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الحربي يعلن اكمال تفتيش 30 قرية في مناطق عدة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).