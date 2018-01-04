تحذيرات أمريكية للمستثمرين في العملات الرقمية مثل

2018/01/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الخميس المستثمرين إلى "توخي الحذر" فيما يتعلق بالعملات الرقمية مثل بتكوين، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية الاتحادية وفي الولايات قد لا يكون بمقدورها استعادة أي استثمارات يخسرونها في تعاملات مع أطراف غير قانونية.

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