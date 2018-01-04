محامي ترامب يسعى الى وقف نشر كتاب

2018/01/04 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى محام للرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى وقف نشر كتاب حول رئاسة ترامب يتوقع ان يكون له وقع كبير جدا، واصفا اياه بانه "تشهيري".

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