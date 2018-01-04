عودة الإجراءات المتبعة بالرحلات الجوية بين الامارات وتونس

2018/01/04 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - كشفت الإمارات الخميس أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية نشرته وكالة الأنباء الرسمية الخميس "إنه في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة وحرصا على سلامة الملاحة الجوية وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيانها إنها "تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الامارات وتونس، لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، منعت شركة طيران الإمارات تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي لأسباب أمنية.

وردت السلطات التونسية باجراء تقني بتعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، علق على الحادثة قائلا، إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات سببه "معلومة أمنية".

وكانت الحكومة الاماراتية قد كشفت منذ البداية أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الامارات في ديسمبر/كانون الأول 2017 سببه "معلومة أمنية"، وهو ما أكدته حينها الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، موضحة أن الأمر يتعلق بإجراء أمني لكن أطرافا سياسية في تونس حاولت توظيف قرار المنع سياسيا وافتعال أزمة نجمت عن إجراء أمني اعتيادي اتخذته السلطات الاماراتية ويرتبط بمعلومات استخبارية غربية، تم إعلام تونس بها أيضا، عن احتمال قيام امرأة تونسية أو تحمل جواز سفر تونسي بتنفيذ هجوم في احتفالات رأس السنة.

وكان الإجراء الأمني الإماراتي قد تم توظيفه من خلال إبعاده عن جوهره عبر الإيحاء بأنه موجه ضد المرأة التونسية، ما تسبب في حالة من الاستياء لم تتوقف رغم تأكيدات الرئاسة التونسية حينها بأن المسألة أمنية وليست موجهة ضد المرأة التونسية.

ووجدت الجهات الرسمية التونسية نفسها بين واجب الحفاظ على علاقاتها مع الإمارات، أحد أبرز شركائها الاقتصاديين، وبين حملة مزايدة سياسية ظاهرها يستهدف القرار الإماراتي، لكنها في العمق تضغط على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وحكومة يوسف الشاهد لأهداف سياسية بينها دفع تونس إلى التحالف مع قطر وتركيا والقطع مع الحياد الذي تبديه في الأزمة الخليجية.

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