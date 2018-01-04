الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


تراجع أسعار المنازل في النرويج خلال ديسمبر
2018/01/04 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: عمقت أسعار المنازل في النرويج من هبوطها خلال الشهر الماضي، في إضافة جديدة للمخاوف المتعلقة بأزمة محتملة في قطاع العقارات بالبلاد.

وأظهر التقرير الشهري للعقارات في النرويج الصادر عن مؤسسة "إيندومسفيردي"، اليوم الخميس، تراجع أسعار المنازل في البلاد بنسبة 0.5% في ديسمبر الماضي بعد تعديل البيانات موسمياً.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المنازل في الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر الماضي بنسبة 2.1%، بفعل هبوط الأسعار في "أوسلو" بنحو 6.2%.

وتشهد أسعار العقارات في النرويج تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الماضية، بعد مكاسب قوية استمرت لفترة طويلة، مع تشديد قواعد الإقراض في البلاد.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت في تقرير الشهر الماضي من ضرورة استعداد النرويج لعملية تصحيح محتملة في سوق العقارات.

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