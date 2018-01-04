الفتلاوي: إستجواب وزير الكهرباء الأثنين المقبل

2018/01/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشفت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، عن تحديد موعد جديد لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في البرلمان.وذكرت الفتلاوي في صفحتها على الفيسبوك مساء اليوم: موعد استجواب وزير الكهرباء سيكون يوم الاثنين الكقبل حسب ما أبلغنا رئيس مجلس النواب [سليم الجبوري] اليوم".وأعربت الفتلاوي عن "أملها بان يكون موعداً نهائياً هذه المرة".وكان من المقرر ان يستجوب البرلمان في 29 من تشرين الثاني الماضي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من قبل النائبين المستجوبين حنان الفتلاوي ورزاق محيبس بتهم وملفات فساد لكن لم تعقد الجلسة آنذاك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.وأتهمت الفتلاوي نواباً وكتلاً بعرقلة استجوابها للفهداوي.

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