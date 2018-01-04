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وفد كردي معارض يبحث في بغداد أزمة كردستان
2018/01/04 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث وفد يمثل أحزاب المعارضة في إقليم كردستان الخميس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأوضاع في الإقليم والخلافات بين بغداد وأربيل.

وضم الوفد الذي وصل بغداد الأربعاء، أعضاء من حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية، وتحالف الديموقراطية والعدالة الذي يقوده برهم صالح.

وذكر المتحدث باسم تحالف الديموقراطية والعدالة ريبوار كريم لـ"راديو سوا" إن العبادي وعد خلال اللقاء بدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، بعد الانتهاء من تدقيق أعدادهم وأسمائهم.

واوضح كريم الذي شارك في الاجتماع أن اتفاقا جرى مع العبادي على تهدئة الأوضاع في محافظة كركوك بشكل عام، وفي قضاء طوزخورماتو بشكل خاص.

وأشار كريم إلى أن "أحزاب المعارضة في إقليم كردستان قررت التوجه إلى بغداد، بعد أن أحست بأن جميع الطرق أغلقت بوجه المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وتوترت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعد إجراء استفتاء على حق تقرير المصير في الإقليم في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعلى إثر ذلك، رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء ونتائجه وذكرت إنها لن تعترف به، واتخذت إجراءات إدارية وعسكرية لتعزيز سلطاتها الاتحادية، لا سيما في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية.

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