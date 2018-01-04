صفعة في طائرة هندية تعرض اكثر من 300 راكب للخطر!

2018/01/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} علقت شركة طيران هندية مهام طيارين يشتبه أنهما غادرا قمرة القيادة وانخرطا في شجار عنيف على متن رحلة بين لندن وبومباي يوم رأس السنة.وذكرت شركة"جيت إيرويز" في بيان لها اليوم انه" تم فتح تحقيق في اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته إثر شجار بينهما، على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا".وبحسب وسائل إعلام هندية، خرجت الطيارة من المقصورة وهي تبكي، مما اضطر أفراد الطاقم للتدخل من أجل إقناعها بالعودة.كما افادت صحيفة {تايمز أوف إنديا} بأن" الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما، ولم يكن أحد يتحكم بالقيادة لبرهة من الوقت".وجاء في بيان صادر عن الشركة أن "سوء تفاهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ وديا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل".وأوضح البيان أن "الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة وسحب الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي".انتهى

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