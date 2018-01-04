آمر اللواء 52: عمليات تطهير الحويجة ستنهي تهديد داعش لثلاث مناطق

2018/01/04 | 23:06

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في أمن, اهم الاخبار 1 دقيقة مضت 0 زيارة

أعلن آمر اللواء الـ52 في الحشد الشعبي مهدي تقي الآمرلي، الخميس، عن إنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإجرامي لثلاث مناطق استراتيجية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بعد عمليات تطهير الحويجة

وذكر الآمرلي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوات الحشد الشعبي اطلقت عملية أمنية واسعة من ثلاثة محاور حيث كان المحور الاول للواءين 52 و16 في الحشد الشعبي والجيش العراقي والمحور الثاني للواء 40 مع اللواء العاشر والمحور الثالث للشرطة الاتحادية واللواء الثالث".

واوضح الآمرلي أن "العملية اسفرت عن تطهير مناطق عديدة الواقعة بين حويجة وجبال حمرين"، مؤكدا أن "العملية ستنهي تهديد داعش لمناطق جبال حمرين واطراف الحويجة والطريق الرابط بين كركوك وتكريت".

2018-01-04

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