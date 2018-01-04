2018/01/04 | 23:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، عن موعد استجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتلاوي تعلن عن موعد استجواب وزير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، عن موعد استجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتلاوي تعلن عن موعد استجواب وزير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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