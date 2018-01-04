الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


الفتلاوي تعلن عن موعد استجواب وزير الكهرباء
2018/01/04 | 23:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد 

كشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، عن موعد استجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهد...

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