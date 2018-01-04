الفتلاوي تعلن عن موعد استجواب وزير الكهرباء

2018/01/04 | 23:06

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، عن موعد استجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهد...





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