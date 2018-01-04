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نيجيرفان البارزاني والسفير الأمريكي يؤكدان على تكثيف الجهود لبدء الحوار بين أربيل وبغداد
2018/01/04 | 23:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني والسفير الأمريكي يؤكدان على تكثيف الجهود لبدء الحوار بين أربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/01/04 | 23:06.

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