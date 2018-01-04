نيجيرفان البارزاني والسفير الأمريكي يؤكدان على تكثيف الجهود لبدء الحوار بين أربيل وبغداد

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⋙ بطولة قطر إكسون موبيل – ملخص مباراة أندريه روبليف و بورنا كوريتش 6-3 و 7-5

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⋙ بالفيديو: الجزء الثاني من لقاء وكالة سكاي برس مع محامية صدام حسين السيدة (بشرى خليل) وحديثها عن خفايا يجهلها الكثير