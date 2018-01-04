الحكيم يشدد على فسح المجال أمام الحكومة لممارسة دورها على كافة الاراضي العراقية

2018/01/04 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

شدد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، على أهميةِ فسح المجال أمامَ الحكومةِ الاتحاديةِ لتمارسَ دورها على كافةِ الأرض العراقية.وذكر الحكيم في بيان تلقته "الغد برس" انه "خلالَ لقائنا وفدَ القوى الكردية شددنا على ضرورةِ الحوار الجديَ الذي يُفضي إلى حلِّ جميعَ الإشكاليات بين الحكومةِ الاتحاديةِ وحكومةِ الإقليم، وتهيئةُ الأرضيةُ المناسبة للحوارِ التي تتمثلُ باتخاذِ الإجراءاتِ والتدابير المشجعة للحوارِ بين الطرفين، وبثِ رسائل الاطمئنان".

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واكد على "أهميةِ فسح المجال أمامَ الحكومةِ الاتحاديةِ لتمارسَ دورها على كافةِ الأرض العراقية"، مشددا على "الحفاظِ على السلمِ الأهليّ والمجتمعيّ ولاسيما المناطقُ المختلطة ومنها كركوك وقضاء طوزخرماتو، وإجراء الانتخابات في موعدِها المحدد في محافظات البلاد كافة بما فيها محافظاتُ إقليم كردستان".ودعا رئيس التحالف الوطني إلى "احتسابِ الموازنة على أساسِ النسب السكانية للمحافظاتِ والتعاطي مع موضوعةِ الموازنة فنياً على وفقِ إجراءاتِ وزارة التخطيط".من جانبهِ أكدَ الوفدُ الكرديُّ على "تمسكهُ بوحدةِ العراق وطي صفحة الاستفتاءِ وتداعياته".

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