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ماتيس: استئناف التدريبات العسكرية مع سول بعد 18 مارس
2018/01/04 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قلل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من ِشأن تأجيل مناورات عسكرية بين بلاده وكوريا الجنوبية قائلا إنها ستستأنف بعد اختتام دورة الألعاب الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهي في 18 مارس آذار وإن التأجيل هو ببساطة لدواع لوجستية.

وفي تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بواشنطن قال ماتيس إن الضغط الدولي على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ هو سبب عرض بيونجيانج الحوار مع سول.

لكنه نبه إلى أنه من المبكر جدا الحكم على أن المبادرة.

وذكر “لن استغرق كثيرا فيها لأننا لا نعرف هل هي حقا غصن زيتون”.

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