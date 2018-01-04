“بلدية الناصرية” يخسر بثلاثية نظيفة امام “جنسية بغداد” بكرة القاعات - تقرير مصور

2018/01/04 | 23:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

خسر نادي بلدية الناصرية بكرة القدم اليوم بثلاثية نظيفة امام نادي جنسية بغداد في بطولة خماسي القاعات بكرة القدم المقامة حاليا في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:خسر نادي بلدية الناصرية بكرة القدم اليوم بثلاثية نظيفة امام نادي جنسية بغداد في بطولة خماسي القاعات بكرة القدم المقامة حاليا في مدينة الناصرية .وذكر مدرب نادي بلدية الناصرية محمد حسين ان النادي خسر اليوم بثلاثة اهداف مقابل لا شيء امام جنسية بغداد في بطولة العراق لخماسي القاعات المقامة حاليا في مدينة الناصرية .وعزا سبب الخسارة الى الازمة المالية التي يعاني منها نادي بلدية الناصرية والتي حالت دون اجراء الاستعدادات الكاملة للبطولة التي يشارك فيها 18 ناديا من مختلف محافظات البلاد .انتهى

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