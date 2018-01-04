الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


برشلونة يتعادل مع سلتا فيغو في ذهاب الدور الـ 16 لكاس اسبانيا
2018/01/04 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:انتهت مباراة الذهاب في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، بين فريقيّ برشلونة وسيلتا فيجو بالتعادل الإيجابيّ بهدف لمثله، على أرضية ميدان بالاييدوس، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.وسجل هدف برشلونة الوحيد، اللاعب الشاب خوسيه آرنايز، في الدقيقة 14، وسجل هدف التعادل لسيلتا فيجو الدنماركي بيون سيستو في الدقيقة 31.

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وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس 11 يناير، على أرضية ميدان كامب نو حيث سيتم حسم التأهل.

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