مدرب سان جرمان: قادرون على اقصاء ريال مدريد

2018/01/04 | 23:10

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(لمستقلة)..



عبّرالإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جرمان الفرنسي اقتناعه بقدرة لاعبيه على إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبموجب قرعة هذا الدور يتواجه سان جرمان وريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين في مباراتي ذهاب وإياب في شباط وآذار، في أبرز اختبار للنادي الفرنسي على المستوى القاري بعد إنفاقه القياسي في فترة الانتقالات الصيفية وتحقيقه أغلى صفقتين في تاريخ اللعبة بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وذكر إيمري لفرانس برس “هذه فرصة لنا لنظهر أننا على المستوى نفسه مع ريال، ولنظهر أننا قادرون على التغلب على أفضل الفرق”.

وشدد إيمري على إيجابيته خلال هذه المواجهة، معتبرا أنه حتى في حال خسارتها، فلن يعد ذلك فشلا بالنسبة إلى النادي الذي أبرم تعاقدات قياسية خلال الصيف.

واوضح “سنتحضر بشكل جيد وننافس ريال.



أعتقد أننا قادرون على الفوز”.

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