الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


دميرتاش يقرر عدم الترشح لرئاسة حزب الشعوب الديمقراطي
2018/01/04 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، إنه لن يسعى لإعادة انتخابه كرئيس للحزب في مؤتمر المزمع عقده في 11 شباط المقبل.

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