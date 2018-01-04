دميرتاش يقرر عدم الترشح لرئاسة حزب الشعوب الديمقراطي

2018/01/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، إنه لن يسعى لإعادة انتخابه كرئيس للحزب في مؤتمر المزمع عقده في 11 شباط المقبل.

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