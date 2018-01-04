2018/01/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران

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