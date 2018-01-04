الخميس 4 كانون الثاني 2018 م (17 ربيع الثاني 1439 هـ)


أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران
2018/01/04 | 23:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ دميرتاش يقرر عدم الترشح لرئاسة حزب الشعوب الديمقراطي
⋙ الأفضل في آفريقيا
⋙ بطولة قطر إكسون موبيل – ملخص مباراة أندريه روبليف و بورنا كوريتش 6-3 و 7-5
⋙ مدرب سان جرمان: قادرون على اقصاء ريال مدريد
⋙ 🔴التشكيلة الرسمية لويست هام امام توتنهام الليلة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: الجزء الثاني من لقاء وكالة سكاي برس مع محامية صدام حسين السيدة (بشرى خليل) وحديثها عن خفايا يجهلها الكثير
⋙ بالفيديو... معركة مميته تسفر عن نهاية مفاجئة!
⋙ بالصور:افتتاح مرسم يوثق بطولات الحشد الشعبي بين الحرمين الشريفين وسط كربلاء
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة