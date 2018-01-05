الحشد الشعبي يبدأ بعملية أمنية لتعقب جيوب

2018/01/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مسؤول الاعلام الحربي للواء حسين الحسيني في تصريح له اليوم الجمعة :" ان قوات اللواء 23 بجميع تشكيلاتها وفوج الاستخبارات وقوات من الجيش والشرطة شنت صباح اليوم عمليات امنية شاملة لمطاردة وتعقب خلايا (داعش) في مناطق "الميتة والبو عواد" شمالي ناحية العظيم وضمن حدود محافظة صلاح الدين".واكد الحسيني ان الهدف من العملية القضاء على بقايا الجيوب والمتخفية لداعش ومطاردة المتسللين من مناطق اخرى وتطهير المناطق من الالغام والعبوات المحتمل وجودها .واشار الى ان العملية تندرج ضمن عمليات تأمين وتطهير المناطق المحررة في مناطق اطراف صلاح الدينت وجنوب غربي كركوك.انتهى.ر.م

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