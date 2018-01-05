2018/01/05 | 10:45

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بغداد اليوم – متابعة

نشرت صحيفة "القدس العربي"، اليوم الجمعة، تقريرا تناولت فيه قضية موازنة العراق لع...





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