الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


تراجع عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوياته منذ 15 سنة
2018/01/05 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شددت بشكل صارم

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