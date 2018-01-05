2018/01/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت بشكل صارم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوياته منذ 15 سنة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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