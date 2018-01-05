الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقتل محام برصاص مسلحين بكركوك
2018/01/05 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، بمقتل محام برصاص مسلحين مجهولين في كركوك.وابلغ المصدر شفق نيوز، ان مسلحين مجهولي الهوية فتحوا نيران اسلحة على المحامي مروان نجم الدين الجبوري في حي العروبة بكركوك، مما ادى الى مقتله على الفور.وتأتي عملية اغتيال المحامي، بعد يومين من قيام مسلحين مجهولين بتصفية قيادي في الجبهة التركمانية في كركوك.

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