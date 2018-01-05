محللون : تحسن الاستثمار الاجنبي في مصر لعام 2018

2018/01/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أشارت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن "محللين توقعوا تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".

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واوضح التقرير أن "الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 6.8 مليارات دولار في 2015- 2016".وذكر محلل الاقتصاد في سي.آي كابيتال نعمان خالد، إن "استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات".واضاف خالد ان "أغلب الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة"، مشيرا إلى أن "2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017 بسبب الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية".وتوقعت رئيسة قسم البحوث في شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية، رضوى السويفي ان "الاستثمارات الأجنبية على مصر ستتدفق خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، ومن المرشح أن تصل الاستثمارات إلى ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار هذا العام".وذكرت كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون عالية ممدوح "سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي".واوضحت نتوقع أن " تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 % من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتي قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار، المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات".وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية .

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