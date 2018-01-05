الجمعة 5 كانون الثاني 2018 م (18 ربيع الثاني 1439 هـ)


هيئة الجمارك: واردتنا ارتفعت لأكثر من ترليون دينار في العام الماضي
2018/01/05 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، عن بلوغ إيرادتها لأكثر من ترليون دينار في العام 2017 الماضي، عازية هذا الارتفاع إلى إجراءاتها "الناجحة".واوضحت الهيئة، أن "هذه الزيادة تحققت نتيجة الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الهيئة في تسهيل العمل الكمركي ومحاسبة الفاسدين"، مشيرة إلى أن "عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكنها ليست بالمستحيلة بتحقق الارادة السياسية في مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات".

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